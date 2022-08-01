Владимир Федотов высказался о Fan ID

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о ситуации с Fan ID — паспортом болельщика.

«Мы долго и упорно делали Fan ID, лично мне код пришёл только вчера с утра. Для его оформления нужно дополнительное время, не все его находят. Не знаю, что это под собой несёт, на стадионе множество камер и всё пространство просвечивается», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее тренеры и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID.