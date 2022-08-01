Гальтье ответил на критику в адрес Месси и Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье прокомментировал работу с нападающими Лионелем Месси и Неймаром.

«В прошлом сезоне их сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырёх или пяти недель работы, всё хорошо», — заявил Гальтье на пресс-конференции.

31 июля ПСЖ разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции по футболу. Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.

Лучшим игроком встречи был признан Месси.

Ранее Неймар прокомментировал победу ПСЖ в Суперкубке Франции.