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Гальтье ответил на критику в адрес Месси и Неймара

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье прокомментировал работу с нападающими Лионелем Месси и Неймаром.
Гальтье ответил на критику в адрес Месси и Неймара
  • Gettyimages.ru

«В прошлом сезоне их сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырёх или пяти недель работы, всё хорошо», — заявил Гальтье на пресс-конференции.

31 июля ПСЖ разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции по футболу. Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.

Лучшим игроком встречи был признан Месси.

Ранее Неймар прокомментировал победу ПСЖ в Суперкубке Франции.

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