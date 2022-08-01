Гальтье ответил на критику в адрес Месси и Неймара
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«В прошлом сезоне их сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырёх или пяти недель работы, всё хорошо», — заявил Гальтье на пресс-конференции.
31 июля ПСЖ разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции по футболу. Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась со счётом 4:0. Голами отметились Лионель Месси, Серхио Рамос и дважды Неймар.
Лучшим игроком встречи был признан Месси.
Ранее Неймар прокомментировал победу ПСЖ в Суперкубке Франции.