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Майкл Джордан отреагировал на новость о смерти Расселла

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Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан отреагировал на новость о смерти легендарного игрока «Бостон Сэлтикс» Билла Расселла.

«Он был первопроходцем — как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришёл в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», — цитирует Джордана журналист Шэмс Чарания в Twitter.

Расселл умер на 89-м году жизни. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. Вместе с «Бостон Сэлтикс» он 11 раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пять раз его признавали самым ценным игроком ассоциации. В 1956 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его соперником мечты среди знаменитостей или вымышленных персонажей является Майкл Джордан.

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