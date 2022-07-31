Шалимов объяснил, почему в «Торино» решили взять Миранчука в аренду

Бывший нападающий «Наполи» и московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«В Турине у Алексея действительно намного больше шансов заиграть. В клубе ему наверняка дали определённые гарантии. Дальше надо будет смотреть. Уже по первым матчам в его исполнении на новом месте многое станет понятно. Поймите, очень непросто переходить из команды, которая выступает в Лиге чемпионов, в стан аутсайдера. Бороться за выживание психологически непросто. Уверен, на Миранчука в Турине рассчитывают как на человека, который способен вытащить коллектив из непростой ситуации и стать лидером. Посмотрим, справится ли он с этой ролью. Одно дело — выходить на замену на свежих ногах, когда партнёры демонстрируют яркий комбинационный футбол, другое — играть с первых минут, когда зачастую приходится обороняться», — заявил Шалимов RT.

Ранее Сергей Гуренко заявил, что в «Торино» Миранчук раскрепостится и будет больше брать игру на себя.