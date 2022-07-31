Памятник Игорю Нетто открыли у стадиона «Спартака»

Памятник бывшему капитану московского «Спартак» Игорю Нетто открыт у стадиона «Открытие Арена».

В церемонии также приняли участие владелец «Спартак» Леонид Федун исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ветераны московской команды Александр Мирзоян и Никита Симонян, сообщает ТАСС.

Нетто является олимпийским чемпионом Игр-1956, победителем ЧЕ-1960 и многократным чемпионом СССР.

9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на домашней арене «Спартака» открыли именную табличку в его честь на трибуне C.

Открытие памятника прошло перед матчем третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом». Игра начнётся в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака».