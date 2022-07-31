Федун посетил открытие памятника Нетто на стадионе «Спартака»
- РИА Новости
«Я помню 60-е годы. Это было собрание величайших титанов футбола. Вы все знаете, сколько Нетто сделал для становления «Спартака» и советского футбола. Время отдавать долги», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
По его словам, около стадиона будет сформирована аллея чемпионов «Спартака».
«Надеюсь, что кто-то из воспитанников академии тоже тут будет лет через 50. Величие должно иметь преемственность», — заключил Федун.
В церемонии также приняли участие исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ветераны московской команды Александр Мирзоян и Никита Симонян.
Нетто является олимпийским чемпионом Игр-1956, победителем ЧЕ-1960 и многократным чемпионом СССР.
9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на домашней арене «Спартака» открыли именную табличку в его честь на трибуне C.
Открытие памятника прошло перед матчем третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом». Игра начнётся в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что памятник Нетто открыли у стадиона «Спартака».