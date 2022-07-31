Федун посетил открытие памятника Нетто на стадионе «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун посетил церемонию открытия памятника Игорю Нетто на территории стадиона «Открытие Арена».

«Я помню 60-е годы. Это было собрание величайших титанов футбола. Вы все знаете, сколько Нетто сделал для становления «Спартака» и советского футбола. Время отдавать долги», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

По его словам, около стадиона будет сформирована аллея чемпионов «Спартака».

«Надеюсь, что кто-то из воспитанников академии тоже тут будет лет через 50. Величие должно иметь преемственность», — заключил Федун.

В церемонии также приняли участие исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ветераны московской команды Александр Мирзоян и Никита Симонян.

Нетто является олимпийским чемпионом Игр-1956, победителем ЧЕ-1960 и многократным чемпионом СССР.

9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на домашней арене «Спартака» открыли именную табличку в его честь на трибуне C.

Открытие памятника прошло перед матчем третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом». Игра начнётся в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что памятник Нетто открыли у стадиона «Спартака».