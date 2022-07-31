военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ферстаппен: Mercedes должен оказать мне услугу в гонке

Короткая ссылка
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высказался о выступлении в квалификации Гран-при Венгрии, где он стал десятым.
Ферстаппен: Mercedes должен оказать мне услугу в гонке
  • AP

«Я был удивлён поулу Расселла. Да, они были близки, но я не ожидал, что они совершат такой скачок в третьем сегменте. Признаюсь, мне приятно от этого. Что ж, теперь Mercedes должен оказать мне услугу», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Пилот Mercedes Джордж Расселл одержал победу в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1». Британец проехал свой лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Для Расселла это первая победа в квалификации «Формулы-1».

Ранее Александр Смоляр выиграл основную гонку «Формулы-3» в Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить