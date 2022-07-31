Ферстаппен: Mercedes должен оказать мне услугу в гонке

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен высказался о выступлении в квалификации Гран-при Венгрии, где он стал десятым.

«Я был удивлён поулу Расселла. Да, они были близки, но я не ожидал, что они совершат такой скачок в третьем сегменте. Признаюсь, мне приятно от этого. Что ж, теперь Mercedes должен оказать мне услугу», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Пилот Mercedes Джордж Расселл одержал победу в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1». Британец проехал свой лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Для Расселла это первая победа в квалификации «Формулы-1».

Ранее Александр Смоляр выиграл основную гонку «Формулы-3» в Венгрии.