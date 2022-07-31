Газзаев оценил легионеров ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о легионерах армейского клуба.

«Если сезон будет удачным и легионеры внесут огромный вклад, тогда мы сможем их оценить, а не по одной успешной игре. Дай бог, чтобы и Карраскаль, и Медина провели так же весь сезон, как и его начало», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

В матче третьего тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с «Пари НН». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля, начало — в 15:00 мск. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее агент отреагировал на информацию, что Мендес выкупил себя у «Эспаньолы» для перехода в ЦСКА.