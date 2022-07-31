Пенья лишилась куска лба после поединка с Нуньес

Американка Джулианна Пенья уступила бразильянке Аманде Нуньес в главном поединке UFC 277.

«Джулианна лишилась большого куска лба, её осмотрит пластический хирург. Ей нужно время на восстановление», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой Нуньес единогласным решением судей (50—44; 50—44; 50—43). Таким образом, бразильянка вернула себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе.

Спортсменки уже встречались в октагоне. В первом бою победу одержала Пенья, удачно применив приём сабмишна.

Ранее Дана Уайт объяснил, почему Магомед Анкалаев не получил титульный бой в UFC.