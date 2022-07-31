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Гребнев предположил, что Нуньес подустала быть чемпионкой

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, почему Аманда Нуньес потерпела поражение от Джулианны Пеньи в первом поединке.

«У меня есть предположение, что Нуньес просто чуть недооценила Пенью, подустала быть чемпионкой. Посмотрите, сколько у неё защит. Очень сложно сохранять титул на протяжении такого времени. Аманда идёт к статусу величайшей девушки-бойца всех времён. Возможно, лишь Шевченко может с ней поспорить. Но когда ты дважды проигрываешь, пусть и решением судей, сложно превзойти оппонента. Хотя я с вердиктом согласен в обоих случаях», — сказал Гребнев в беседе с RT.

При этом он не согласился, что Нуньес подошла к поединку неготовой, а также подчеркнул, что Пенья ни в чём её не превосходит.

«Просто Аманда расслабилась, как мне кажется. Джулианна — хороший боец, выбрала правильную тактику. И она выходила в клетку с девизом «Победить или умереть». А чемпионка собиралась побеждать на опыте. В плане умений Пенья не лучше Нуньес — в боксе, борьбе, жёсткости ударов», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев рассказал, как несколько лет назад принял участие в борцовском спарринге с тяжеловесом.

 

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