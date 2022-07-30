Гребнев рассказал, как провёл тренировку по борьбе с Павловичем

Российский боец полусреднего веса AMC Fight Nights Александр Гребнев рассказал, как несколько лет назад принял участие в борцовском спарринге с тяжеловесом.

«Не помню, перед каким поединком, но мне даже удалось побороться с Павловичем. Один мой знакомый из Москвы позвал меня провести тренировку. Всё сделали, а уже когда собирался идти в душ, он сказал: «Слушай, мне позвонили и попросили поработать с Павловичем». Поначалу подумал, что имеют в виду какого-то однофамильца, но это оказался он. Мне предложили составить компанию, не раздумывая согласился», — поделился Гребнев с RT.

По его словам, в ходе спарринга бойцу полусреднего веса было крайне сложно что-то противопоставить представителю тяжёлой категории UFC.

«Я попытался что-то сделать, но особо ничего не получилось. Не сказал бы, что он таскал меня как тряпку. Может, просто не выкладывался. Один раз даже получилось встать из-под него. Помню, первые пару минут чувствовал себя немного скованным. Думал: «Это же Павлович, боец UFC, а я пришёл и пытаюсь газовать». У него рука, как моя голова», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев выразил мнение, что Сергей Павлович превосходит в мастерстве Деррика Льюиса.