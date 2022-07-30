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Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию «Формулы-1»

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Пилот Mercedes Джордж Расселл одержал победу в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1».
Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию «Формулы-1»
  • AP
  • © Darko Bandic

Британец проехал свой лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды. Для Расселла это первая победа в квалификации «Формулы-1».

Второе место занял пилот Ferrai Карлос Сайнс (+0,044) из Испании. Третье время показал его партнёр по команде монегаск Шарль Леклер (+0,190).

13-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Хунгароринг». Гонка Гран-при Венгрии состоится 31 июля. Начало — в 16:00 мск.

Ранее Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии.

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