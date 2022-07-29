Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии
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24-летний монегаск проехал свой лучший круг за 1 минуту 18,445 секунды.
Второе место занял британец Ландо Норрис (+0,217) из MacLaren, третье — испанец Карлос Сайнс (+0,231) из Ferrari, четвёртое — лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен (+0,283) из Red Bull.
13-й этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Хунгароринг».
Третья свободная практика и квалификация состоятся 30 июля.
Ранее сообщалось, что Сайнс выиграл первую практику Гран-при Венгрии.