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Овечкин объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему отпраздновал гол в стиле нападающего МЮ Криштиану Роналду, хотя болеет за «Барселону» и форварда ПСЖ Лионеля Месси.
Овечкин объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду
  • AP
  • © Nick Wass

«Когда забил гол, как получилось, так и отпраздновал. Боялся, если решусь проехать на коленях, потом не собрал бы их, пришлось бы искать их на трибуне. А так я фанат Месси. Роналду тоже очень крутой игрок, но я, конечно, болею за «Барселону» и за Месси», — рассказал Овечкин на YouTube-канале «МЯЧ Production».

Овечкин сыграл за ФК «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые победили в игре со счётом 5:0.

Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин рассказал, как отец помог ему избавиться от звёздной болезни.

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