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Гребнев: как атлет Павлович сильнее Льюиса

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев выразил мнение, что Сергей Павлович превосходит в мастерстве Деррика Льюиса.
Гребнев: как атлет Павлович сильнее Льюиса
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Думаю, что правильный план на бой поможет Павловичу взять верх. Как атлет он сильнее Льюиса — лучше в борьбе, боксе. Лично мне очень импонирует Деррик. С учётом его мнимой неуклюжести, проблем с весом он остаётся очень подвижным и пластичным. Но как боец Сергей лучше. Просто у американца есть своего рода «касание смерти». При этом не считаю, что россиянин не располагает нокаутирующим ударом», — сказал Гребнев RT.

По его словам, с момента дебюта в UFC Павлович добился солидного прогресса и сейчас готов к поединкам с топ-соперниками.

«Сейчас Павлович окреп, набрался опыта. Когда ему сразу дали Алистара Оверима, удивился: «Зачем вы ломаете парню карьеру?». В итоге голландец легко прошёл его. Но это было логично, не знаю, зачем его команда пошла на такое. Одно дело Яна Куницкая, которой сказали: «Дерёшься с Крис Сайборг — получаешь $1 млн и контракт с UFC». Понимаю энтузиазм Сергея и его желание воспользоваться своим шансом. Но будь я его тренером, тогда и близко не подпустил бы его к Овериму», — заключил Гребнев.

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