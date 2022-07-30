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Брейтуэйт назвал условие трансфера из «Барселоны»

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Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть каталонский клуб.
Брейтуэйт назвал условие трансфера из «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

Нападающий сборной Дании планирует присоединиться к сильному клубу Англии или Испании, сообщает Diario Sport. Отмечается, что Брейтуэйт будет готов остаться в «Барселоне», если другие предложения его не устроят.

31-летний форвард присоединился к «Барселоне» в 2020 году. За это время он провёл 58 матчей, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Жюль Кунде продолжит карьеру в «Барселоне».

 

 

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