Брейтуэйт назвал условие трансфера из «Барселоны»
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Нападающий сборной Дании планирует присоединиться к сильному клубу Англии или Испании, сообщает Diario Sport. Отмечается, что Брейтуэйт будет готов остаться в «Барселоне», если другие предложения его не устроят.
31-летний форвард присоединился к «Барселоне» в 2020 году. За это время он провёл 58 матчей, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Севильи» Жюль Кунде продолжит карьеру в «Барселоне».