«Барселона» подпиcала контракт с Кунде с отступными в €1 млрд

Защитник «Севильи» Жюль Кунде продолжит карьеру в «Барселоне».

23-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд, сообщает пресс-служба «Барсы».

В сезоне-2021/22 защитник провёл за «Севилью» 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» 28 июля объявила о договорённости по покупке французского футболиста. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €50 млн.

Напомним, алогичные отступные в «Барселоне» в своих контрактах имеют полузащитники Педри, Ферран Торрес и нападающий Ансу Фати.