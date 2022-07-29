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Малком — о новом контракте с «Зенитом»: чувствую себя здесь как дома

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Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение продлить контракт с командой из Санкт-Петербурга.
Малком — о новом контракте с «Зенитом»: чувствую себя здесь как дома
  • РИА Новости

«Подписал новое соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростёртыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон. Если мы говорим о «Зените», то мне помогали буквально все и во всём. От тренерского и административного штабов, до поваров и всего персонала базы. Чувствую себя здесь как дома», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что сделает всё от себя зависящее для победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России сезона-2022/23.

25-летний форвард 22 июля подписал с «Зенитом» контракт до лета 2027 года.  Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. 

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс».

Ранее «Зенит» продлил контракт с Венделом.

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