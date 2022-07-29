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Экс-хавбек «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»

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Полузащитник Александр Ташаев продолжит карьеру в клубе Первой лиги «Алания».
Экс-хавбек «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

28-летний хавбек подписал соглашение с клубом из Владикавказа по системе «1 + 1». Футболист будет выступать под 88-м номером, сообщает пресс-служба североосетинской команды.

Ташаев является воспитанником московского «Динамо». Ранее он выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор».

Полузащитник в составе «Ротора» в сезоне-2021/22 в 24 матчах сделал четыре результативные передачи. По итогам сезона клуб вылетел во Вторую лигу.

Ранее сообщалось, что «Алания» обыграла «Родину» во втором туре Первой лиги.

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