Экс-хавбек «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»

Полузащитник Александр Ташаев продолжит карьеру в клубе Первой лиги «Алания».

28-летний хавбек подписал соглашение с клубом из Владикавказа по системе «1 + 1». Футболист будет выступать под 88-м номером, сообщает пресс-служба североосетинской команды.

Ташаев является воспитанником московского «Динамо». Ранее он выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор».

Полузащитник в составе «Ротора» в сезоне-2021/22 в 24 матчах сделал четыре результативные передачи. По итогам сезона клуб вылетел во Вторую лигу.

Ранее сообщалось, что «Алания» обыграла «Родину» во втором туре Первой лиги.