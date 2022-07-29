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Янчук назвал проделками политиков недовольство сотрудничеством Радукану и Турсунова

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на недовольство в Англии сотрудничеством Эммы Радукану и Дмитрия Турсунова.
Янчук назвал проделками политиков недовольство сотрудничеством Радукану и Турсунова
  • Gettyimages.ru
  • © Frey/TPN

«Тот факт, что Турсунов является россиянином, вообще не должен никого заботить. Особенно забавно претензии в адрес Радукану звучат, если вспомнить, что Дмитрий уже лет 20 проживает в США. К сожалению, перед нами пример русофобии. Это проделки политиков, не имеющих отношения к теннису. Я выступаю за то, чтобы спорт и политику не пытались смешивать», — заявил Янчук RT.

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова рассказала, как Турсунов может улучшить игру Радукану. 

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