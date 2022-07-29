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Морозова объяснила, как Турсунов может помочь Радукану

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова рассказала, как Дмитрий Турсунов может улучшить игру Эмме Радукану. 
Морозова объяснила, как Турсунов может помочь Радукану
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«Когда нужно было спортсмена встряхнуть и привести в нормальное состояние. Вспомните и Арину Соболенко, и Анетт Контавейт, которую он вывел на очень высокий уровень. Поэтому вопросы о его национальности здесь неуместны. Сейчас важно, что Эмме нужен человек, который её взбодрит и заставит играть на уровне, соответствующем победительнице US Open. Турсунова я знаю очень давно, мне нравится его тренерский подход. Он очень приятный человек с отличным чувством юмора и в то же время строгий. Надеюсь, он ей поможет», — заявила Морозова RT.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о требованиях запретить Эмме Радукану работать с Турсуновым.

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