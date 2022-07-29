Веснина — о запрете Радукану работать с Турсуновым: теннисисты будут недовольны

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о требованиях запретить Эмме Радукану работать с тренером Дмитрием Турсуновым.

«Разумеется, теннисисты будут недовольны, если им попытаются давать советы, с кем стоит сотрудничать, а с кем — нет. Нам никто и никогда не диктовал такого. Это всё же индивидуальный вид спорта, и, если начать заниматься подобными вещами, мы отправимся в никуда. Каждый волен сам решать, с каким тренером следует работать. При этом сложно сказать, вправе ли федерация давать указания Радукану», — заявила Веснина RT.

Ранее Веснина высказалась о требования запретить теннисистке Радукану работать с тренером Турсуновым.