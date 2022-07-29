Феттель рассказал, кого бы хотел видеть своим преемником в Aston Martin

Четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1», пилот команды Aston Martin Себастьян Феттель назвал имя гонщика, которого хотел бы видеть своим преемником.

«Я очень высокого мнения о Мике Шумахере. Я не совсем объективен, потому что мы с ним очень близки. Он учится, когда другие тормозят или прекращают прогресс. У него полно сильных качеств, но при этом он ещё очень молод, у него нет большого опыта», — цитирует Феттеля Planet F1.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году на Гран-при США, заменив поляка Роберта Кубицу в BMW Sauber, а позже по ходу сезона присоединился к Toro Rosso, заняв место американца Скотта Спида.

В 2009 году немец присоединился к Red Bull, вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом мира. С 2015-го по 2020-й Феттель выступал за Ferrari, а с сезона-2021 защищал цвета Aston Martin.

До конца сезона-2022 остаётся десять этапов, на этот момент Феттель провёл в «Формуле-1» 289 Гран-при, одержал 53 победы и взял 122 подиума, набрав 3076 очков.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) высказался о решении Феттеля завершить карьеру по окончании сезона-2022.