Хэмилтон: было честью называть Феттеля конкурентом

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира в гонках «королевы автоспорта» и пилота команды Aston Martin Себастьяна Феттеля завершить карьеру по окончании сезона-2022.

«Себастьян, для меня было честью называть тебя конкурентом, и ещё большая честь называть тебя своим другом. Я не сомневаюсь, что всё, что ждёт тебя в жизни дальше, будет захватывающим, значимым и полезным. Люблю тебя, чувак», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007-м на Гран-при США, заменив поляка Роберта Кубицу в BMW Sauber, а позже по ходу сезона присоединился к Toro Rosso, заняв место американца Скотта Спида.

До конца сезона-2022 остаётся десять этапов, на этот момент Феттель провёл в «Формуле-1» 289 Гран-при, одержал 53 победы и взял 122 подиума, набрав 3076 очков.

Ранее сообщалось, что бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Даниил Квят подтвердил своё участие в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Индианаполисе 31 июля.