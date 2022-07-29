Радченко считает «отмазкой» разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
- РИА Новости
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«Безусловно, это отмазка. «Локомотив» имеет костяк игроков в самом расцвете сил. Списывать всё на молодость слишком несерьёзно», — заявил Радченко RT.
Он также отметил, что красно-зелёные испытывают проблемы с тренерским штабом.
«Не забиваешь ты — забивают тебе. Команда на тренировках должна наигрывать связи, работать над командными взаимодействиями. Вопросы к тренерскому штабу уместны», — добавил специалист.
Ранее Радченко поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».