Радченко считает «отмазкой» разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра о том, что команда железнодорожников достаточно «молодая».
Радченко считает «отмазкой» разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Безусловно, это отмазка. «Локомотив» имеет костяк игроков в самом расцвете сил. Списывать всё на молодость слишком несерьёзно», — заявил Радченко RT.

Он также отметил, что красно-зелёные испытывают проблемы с тренерским штабом.

«Не забиваешь ты — забивают тебе. Команда на тренировках должна наигрывать связи, работать над командными взаимодействиями. Вопросы к тренерскому штабу уместны», — добавил специалист.

Ранее Радченко поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить