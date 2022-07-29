Радченко считает «отмазкой» разговоры о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра о том, что команда железнодорожников достаточно «молодая».

«Безусловно, это отмазка. «Локомотив» имеет костяк игроков в самом расцвете сил. Списывать всё на молодость слишком несерьёзно», — заявил Радченко RT.

Он также отметил, что красно-зелёные испытывают проблемы с тренерским штабом.

«Не забиваешь ты — забивают тебе. Команда на тренировках должна наигрывать связи, работать над командными взаимодействиями. Вопросы к тренерскому штабу уместны», — добавил специалист.

Ранее Радченко поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».