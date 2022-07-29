Радченко: скорее всего, «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».
Радченко: скорее всего, «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Скорее всего, «Локомотив» будет играть вторым номером и массивно обороняться. Это позволит игрокам «Зенита» получить необходимые возможности и пространство для демонстрации своего мастерства. Говорить же, что у столичного клуба совсем нет шансов, нельзя, но добыть очки будет весьма непросто. Здесь будет важна выбранная схема и самоотдача игроков», — заявил Радченко RT.

Он также отметил, что из-за удаления полузащитника Алексиса Бека-Бека и его перехода «Ниццу» в опорной зоне железнодорожников образуется брешь.

«Безусловно, тренерский штаб Сергея Семака может принять во внимание данное ослабление красно-зелёных, но команда тренерская и играет от себя. Особо акцентировать внимание на отсутствии француза сине-бело-голубые не будут», — добавил специалист.

Ранее известный российский тренер Ринат Билялетдинов назвал правильным решение «Локомотива» продать полузащитника Бека-Бека.

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