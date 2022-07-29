Metaratings: Магальян согласился перейти из «Аякса» в ЦСКА

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян согласен на переход в московский ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, клубам осталось согласовать условия трансфера 28-летнего аргентинца.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал свои сильные качества и высказался о своих целях в составе столичного клуба.