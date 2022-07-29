Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию

Короткая ссылка
Известный тренер Андрей Кобелев в интервью RT предположил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не горит желанием возвращаться в Россию.
Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию
  • Gettyimages.ru

«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся домой и не прочь остаться в Италии. Нельзя также исключать варианты с другими европейскими странами или Ближним Востоком и Китаем. А может играть за «Фиорентину» до конца контракта. Вряд ли клуб согласится сразу выплатить всё причитающееся за два года. Тут много вопросов, не связанных с футболом», — заявил специалист.

Ранее агент назвал размер зарплаты, на которую Кокорин может рассчитывать в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить