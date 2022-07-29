Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию
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«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся домой и не прочь остаться в Италии. Нельзя также исключать варианты с другими европейскими странами или Ближним Востоком и Китаем. А может играть за «Фиорентину» до конца контракта. Вряд ли клуб согласится сразу выплатить всё причитающееся за два года. Тут много вопросов, не связанных с футболом», — заявил специалист.
Ранее агент назвал размер зарплаты, на которую Кокорин может рассчитывать в России.