Кобелев: кажется, Кокорин не рвётся в Россию

Известный тренер Андрей Кобелев в интервью RT предположил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не горит желанием возвращаться в Россию.

«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся домой и не прочь остаться в Италии. Нельзя также исключать варианты с другими европейскими странами или Ближним Востоком и Китаем. А может играть за «Фиорентину» до конца контракта. Вряд ли клуб согласится сразу выплатить всё причитающееся за два года. Тут много вопросов, не связанных с футболом», — заявил специалист.

Ранее агент назвал размер зарплаты, на которую Кокорин может рассчитывать в России.