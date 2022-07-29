Агент назвал размер зарплаты, на которую Кокорин может рассчитывать в России
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«Александр вполне может согласиться на €1,5—1,7 млн в год, если по-настоящему хочет вернуться. Посмотрите, сколько футболистов в возрасте после 30 лет покупают за большие деньги, например, в АПЛ. Это вообще не проблема. Главное — внести в соглашение пункт, чтобы он не мог никого бить предметами мебели, и подарить ему книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», — заявил агент.
Ранее Булыкин предположил, что Кокорин в состоянии забить десять мячей за сезон в РПЛ.