Колосков — о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина: ничего страшного не сделали

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал скандирование болельщиками «Фенербахче» фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Колосков — о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина: ничего страшного не сделали
  • РИА Новости

«Сначала надо доказать, что скандирование турецких фанатов носило политический характер. А если бы они кричали «Эрдоган» или «Байден», как это следовало расценивать? Так за уши можно притянуть всё что угодно. Мы же не знаем деталей произошедшего. На мой взгляд, ничего страшного местные любители футбола не сделали. Болельщики — они и есть болельщики и кричат то, что хотят. Матом ругаться нельзя — остальное пожалуйста. Можно сказать, таким образом они выразили несогласие с происходящим сегодня в Европе. Честь им и хвала», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче».

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