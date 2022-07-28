Бышовец — о скандировании болельщиками «Фенербахче» фамилии Путина: следует расценивать как поддержку России

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал скандирование болельщиками «Фенербахче» фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Бышовец — о скандировании болельщиками «Фенербахче» фамилии Путина: следует расценивать как поддержку России
  • РИА Новости

«Реагировать следует не только на это, но и в первую очередь на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Это вопрос политических взглядов и оценки болельщиками произошедшего. Таким образом они выразили своё несогласие. С одной стороны, это следует расценивать как поддержку России», — заявил Бышовец RT.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче».

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