Захарова прокомментировала возможность обмена Грайнер на Бута

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США сделали России «серьёзное предложение» по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами», — приводит слова Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел России.

Она отметила, что конкретный результат пока не достигнут. По её словам, Россия исходит из того, что в ходе переговоров должны быть учтены интересы обеих сторон.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса. На заседании суда она признала свою вину.

Ранее сообщалось, что журнал The Time поместил на обложку фото Грайнер.