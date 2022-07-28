Терновой: победа в личном первенстве круче, чем синхронная или командная

Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой рассказал, победа в какой категории доставляет ему больше удовольствия.

«Когда побеждаешь в личном первенстве, это гораздо круче по ощущениям, чем синхронная или командная победа. Поэтому, собственно, я уделяю индивидуальным прыжкам больше времени», — сказал Терновой в интервью RT.

Он также рассказал, как долго ему пришлось привыкать к Александру Бондарю, с которым он сейчас выступает в дуэте в синхронных прыжках.

«Я когда-то мечтал именно о том, чтобы прыгать с Сашей. На 10-метровой вышке он был лидером сборной, поэтому, конечно же, хотелось попробовать себя в тандеме с лучшим. И с самой первой тренировки у нас всё стало получаться», — добавил Терновой.

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