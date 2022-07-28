Терновой рассказал о самых страшных прыжках с вышки в своей жизни

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Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой вспомнил о самых страшных моментах в своей карьере.
Терновой рассказал о самых страшных прыжках с вышки в своей жизни
  • РИА Новости

«В моей жизни такое случалось дважды. Один раз, когда мы были на сборе на «Круглом», я делал три оборота назад со стойки на руках и потерялся в воздухе. Спустя месяц пошёл делать этот же прыжок дома в Пензе: не передать словами, какой ужас испытал, прежде чем заставил себя прыгнуть. Второй раз мне было дико страшно, когда из своего пензенского бассейна в Буртасах я приехал в ЦСКА. А там низкие потолки, темно… Смотрю на вышку с бортика, а в голове одна мысль: как вообще оттуда прыгнуть вниз можно? Но начал тренироваться и обнаружил с большим удивлением, что бассейн хоть и кажется мрачным, на самом деле вообще нестрашный. И ориентироваться в нём легко, и прыгать комфортно», — сказал терновой в интервью RT.

Ранее Терновой вспомнил, как переживал из-за своей неудачи на чемпионате России перед Олимпийскими играми в Токио.

 

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