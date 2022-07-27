«Будё-Глимт» с Хайкиным разгромил «Линфилд» и вышел в следующий раунд квалификаций ЛЧ

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Норвежский «Будё-Глимт» одержал победу над североирландским «Линфилдом» в ответном матче второго раунда квалификаций Лиги чемпионов.
«Будё-Глимт» с Хайкиным разгромил «Линфилд» и вышел в следующий раунд квалификаций ЛЧ
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Игра прошла в Будё и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев поля.

За норвежский клуб мячи забили Уго Ветлесен (7-я минута), Виктор Бонифасе (21-я), Амаль Пеллегрино (23-я, 54-я), Ульрик Салтнес (29-я), Рунар Эспейор (52-я, 88-я), Альфонс Сампстед (73-я).

Российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Ранее Хайкин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские спортсмены в Европе.

 

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