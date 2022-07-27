Селехметьева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Праге

Короткая ссылка
Россиянка Оксана Селехметьева оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Селехметьева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Праге
  • РИА Новости

19-летняя теннисистка из России в матче второго круга обыграла француженку Хлоэ Паке в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась два часа одну минуту.

Следующей соперницей Селехметьевой станет посеянная под восьмым номером Мария Боузкова из Чехии.

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP и превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить