Селехметьева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Праге

Россиянка Оксана Селехметьева оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

19-летняя теннисистка из России в матче второго круга обыграла француженку Хлоэ Паке в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась два часа одну минуту.

Следующей соперницей Селехметьевой станет посеянная под восьмым номером Мария Боузкова из Чехии.

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP и превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.