Селехметьева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Праге
- РИА Новости
19-летняя теннисистка из России в матче второго круга обыграла француженку Хлоэ Паке в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась два часа одну минуту.
Следующей соперницей Селехметьевой станет посеянная под восьмым номером Мария Боузкова из Чехии.
Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP и превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.