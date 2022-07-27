Сборная России по настольному теннису не допущена на ЧМ-2022 в Китае

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В Международной федерации настольного тенниса (ITTF) сообщили, что было принято решение о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Чэнду (Китай).
Сборная России по настольному теннису не допущена на ЧМ-2022 в Китае
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Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета ITTF, сообщает пресс-служба федерации.

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису из-за ситуации на Украине были отстранены от соревнований под эгидой ITTF.

Чемпионат мира пройдёт с 30 сентября по 9 октября.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев с конца августа начнёт выступать на чемпионате Германии за клуб «Ульм».

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