Сборная России по настольному теннису не допущена на ЧМ-2022 в Китае
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Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета ITTF, сообщает пресс-служба федерации.
Сборные России и Белоруссии по настольному теннису из-за ситуации на Украине были отстранены от соревнований под эгидой ITTF.
Чемпионат мира пройдёт с 30 сентября по 9 октября.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы по настольному теннису в парном разряде россиянин Максим Гребнев с конца августа начнёт выступать на чемпионате Германии за клуб «Ульм».