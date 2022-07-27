Тренера по фигурному катанию Буянову выписали после госпитализации с коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова продолжит восстанавливаться после перенесённой коронавирусной инфекции в домашних условиях.

«Я дома. Сегодня сказали, что можно уже выписываться», — цитирует Буянову РИА Новости.

Она подчеркнула, что большинство сообщений о её состоянии здоровья в СМИ были выдуманными.

«Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня «разоблачили», когда я уже собралась домой», — добавила тренер.

Буянова 26 июля сообщила, что была госпитализирована из-за COVID-19. Она является тренером олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой и серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна.

Ранее фигуристка Екатерина Боброва призналась, что хочет попробовать себя в качестве актрисы.