Фигуристка Боброва призналась, что хочет попробовать себя в актёрстве

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Олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва рассказала, чем увлекается, помимо фигурного катания.
Фигуристка Боброва призналась, что хочет попробовать себя в актёрстве
  • AP

«Сейчас я хочу развивать свою школу фигурного катания, попробовать себя в актёрской деятельности, тем более что кино у нас будет развиваться из-за запрета иностранных картин», — цитирует Боброву ТАСС.

По её словам, после завершения профессиональной карьеры она прошла курсы актёрского мастерства, была комментатором и ведущей на двух телеканалах.

32-летняя фигуристка выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым. Они являются олимпийскими чемпионами 2014 года в командном зачёте, а также серебряными призёрами на Олимпиаде-2018 в Корее.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что намерена получить образование тренера.

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