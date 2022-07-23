Щербакова: хочу попробовать себя в качестве тренера по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что намерена получить образование тренера.

«Хочу, чтобы у меня была возможность попробовать себя в качестве тренера. Не говорю, что уже всё решила, я в поиске будущего. Подала документы на заочное отделение в физкультурный университет», — цитирует Щербакову РИА Новости.

18-летняя спортсменка дала понять, что также хочет получить «второе образование в отвлеченной сфере, не связанной с фигурным катанием».

«Чтобы была альтернатива. Я разносторонний человек — мне многое интересно», — добавила Щербакова.

Она призналась, что в детстве пыталась писать книги и пробовала вести дневник.

«Но поняла, что пишу сдержанно даже наедине с собой. Не выплескиваю эмоции. Мне проще вести внутренний диалог с собой», — сказала фигуристка.

Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Илья Авербух рассказал о дебютном выступлении Щербаковой в его шоу «Чемпионы».











