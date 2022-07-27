Экс-игрок «Зенита» Кирицэ: наш состав любили больше, чем нынешний

Бывший футболист «Зенита» Даниил Кирицэ поделился мнением о легионерах в петербуржском клубе.

«Это классная команда с большими деньгами, там много иностранцев. Но всё по-другому. В мои времена играли в основном россияне, ребята получали небольшие зарплаты, премиальные были тоже не такие большие», — приводит слова Кирицэ РИА Новости.

Он заявил, что сейчас всё изменилось. По его словам, самое главное, что в команде того времени было много россиян, а сейчас в ней одни иностранцы.

«Я этого не понимаю. Мне кажется, нашу команду любили больше», — добавил Кирицэ.

Сейчас в «Зените» выступают 11 легионеров.

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков. До этого в составе клуба могло быть всего восемь легионеров.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита», если клуб покинут иностранные игроки.