Нигматуллин: иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»
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«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. «Спартак» — действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь, случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», — приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.
В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я) и Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). На 52-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Бородин забил мяч в ворота своей команды.
В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на «Открытие Арене». Игра пройдёт 31 июля в 17:30 мск.
Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе не рассчитывают на нападающего Педро Рошу.