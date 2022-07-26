Нигматуллин: иногда арбитры должны ошибаться в пользу «Спартака»

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о судействе в матче второго тура РПЛ с участием «Краснодара» и «Спартака».

«В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. «Спартак» — действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь, случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых», — приводит слова Руслана Нигматуллина Metaratings.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я) и Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). На 52-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Бородин забил мяч в ворота своей команды.

В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на «Открытие Арене». Игра пройдёт 31 июля в 17:30 мск.

Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе не рассчитывают на нападающего Педро Рошу.