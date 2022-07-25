Гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе не рассчитывают на Рошу

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб, вероятнее всего, расторгнет контракт с нападающим Педро Рошей.
Гендиректор «Спартака» заявил, что в клубе не рассчитывают на Рошу
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В «Спартаке» на Рошу мы не рассчитываем. Думаем, что мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт», — передаёт слова Мележикова Rusfootball.info.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. Большую часть этого времени Роша находился в аренде в бразильских клубах.

Ранее агент Роши сообщил, что футболист вернётся в «Спартак».

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