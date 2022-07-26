Источник: «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Зиеша

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Полузащитник Хаким Зиеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Источник: «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Зиеша
  • AP
  • © David Becker

Об этом сообщает Николо Скира в Twitter.

Уточняется, что Зиеш не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, а представитель футболиста работает над тем, чтобы марокканец ушёл в аренду с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 44 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» сделает предложение «Севилье» по трансферу Кунде.

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