Романо: «Челси» сделает предложение «Севилье» по трансферу Кунде

В «Челси» намерены подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Это будет уже второе предложение по футболисту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Изначально англичане планировали заплатить за 23-летнего француза €55 млн, однако «Севилью» такая сумма не устроила.

Отмечается, что на Кунде претендует «Барселона», однако там предлагают меньшую сумму.

Кунде присоединился к «Севилье» в 2019 году. Всего за испанский клуб он провёл 133 матча, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что сенегальский защитник Калиду Кулибали перешёл в «Челси» из итальянского «Наполи».