Кулибали подписал контракт с «Челси»
«Кулибали — один из элитных защитников мира, и мы рады приветствовать его в «Челси». Отличный лидер и образцовый командный игрок, Калиду обладает богатым опытом и качествами, которые принесут пользу нашей команде и клубу в целом», — приводит слова совладельца «Челси» Тодда Бёли официальный сайт клуба.
Контракт с игроком подписан на четыре года.
В сезоне-2021/22 футболист провёл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Кулибали €40 млн.