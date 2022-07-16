Кулибали подписал контракт с «Челси»

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Сенегальский защитник Калиду Кулибали перешёл в лондонский «Челси» из итальянского «Наполи».

«Кулибали — один из элитных защитников мира, и мы рады приветствовать его в «Челси». Отличный лидер и образцовый командный игрок, Калиду обладает богатым опытом и качествами, которые принесут пользу нашей команде и клубу в целом», — приводит слова совладельца «Челси» Тодда Бёли официальный сайт клуба.

Контракт с игроком подписан на четыре года.

В сезоне-2021/22 футболист провёл 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Кулибали €40 млн.

 

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