Экс-вратарь «Локомотива» назвал трёх лучших голкиперов в РПЛ

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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев оценил уровень голкиперов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Акинфеев здорово сыграл в прошлом матче с «Сочи». Он лучший в России, у него есть мотивация играть дальше. Он провёл 300 матчей на ноль. При профессиональном подходе он может играть и до 40 лет. Посмотрим, захочет ли», — приводит слова Абаева «Матч ТВ».

Он также заявил, что вратарь сборной России Матвей Сафонов хорошо себя проявляет. По его словам, Илья Лантратов тоже является сильным голкипером, которого ждёт хорошее будущее.

В матче второго тура РПЛ ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 3:0. Игорь Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе армейцев. 36-летний голкипер столичной команды также отдал голевую передачу впервые с 2010 года.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Акинфеева в матче с «Сочи».

 

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