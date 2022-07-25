Арбитр Федотов считает, что своей жалобой «Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал обращение «Краснодара» в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу спорных эпизодов во втором туре РПЛ в матче со «Спартаком».

«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова, пойдут от обратного: скажут, что был правильно назначен 11-метровый, а дальше будут выбирать — либо признают неправильным удаление Черникова и отменят красную карточку, либо признают руку Мартинса», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также заявил, что в таком случае удар Соболева локтем в голову Литвинова тоже придётся признать.

Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Защитник «Краснодара» Александр Черников был удалён с поля на 37-й минуте за отмашку и агрессивное поведение в сторону полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе судейской бригады в матче РПЛ с «Краснодаром».