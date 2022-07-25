Салихова — о претензиях «Краснодара» к судейству: они жили по принципу «моя хата с краю»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе судейской бригады в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).

«Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что «Спартак» никогда не заходил в судейские комнаты, а всегда говорил открыто. По её мнению, «Краснодару» было всё равно на проблему судейства, которая касается практически всех клубов.

Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, попал локтем в голову защитнику «Краснодара» Вячеславу Литвинову, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не стал наказывать форварда. Позже нападающий начал активно жестикулировать в сторону Кордобы, который указывал судье на нарушение.

Защитник «Краснодара» Александр Черников был удалён с поля на 37-й минуте за отмашку и агрессивное поведение в сторону полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по поводу матча второго тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».