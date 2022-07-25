«Чемпионат»: ЦСКА и «Црвена Звезда» хотят подписать хавбека «Сочи» Пруцева

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ЦСКА и «Црвена Звезда» хотят подписать полузащитника «Сочи» Егора Пруцева.
«Чемпионат»: ЦСКА и «Црвена Звезда» хотят подписать хавбека «Сочи» Пруцева
  • РИА Новости
  • © Михаил Куравлев

«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», — приводит слова источника «Чемпионат».

Вторую половину сезона-2021/22 Пруцев провёл в «Нефтехимике» из Нижнекамска в Первой лиге на правах аренды. За клуб он сыграл в 13 матчах, где забил три мяча и отдал две голевые передачи. Контракт 19-летнего полузащитника с «Сочи» рассчитан до 2024 года.  

Ранее «Лечче» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

 

 

 

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